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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 12:47 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:47
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerdeki aramada 3 ruhsatsız tabanca, bir tüfek, 25 tabanca parçası, 42 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan biri tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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