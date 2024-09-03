Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan biri tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerdeki aramada 3 ruhsatsız tabanca, bir tüfek, 25 tabanca parçası, 42 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

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