Sinop'ta katı atık bertaraf tesisinde bebek cesedi bulundu

Jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan çalışmada, bebeğin yeni doğduğu tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sinop Belediyesine ait Hacıoğlu köyündeki katı atık bertaraf tesisinde çöp ayrıştırma işlemi yapan çalışanlar, ayrıştırma bandı üzerinde havluya sarılı bir bebek cesedi bulunduğunu fark etti.

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