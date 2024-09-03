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        Gerze'de üreten kadınlara makine desteğinde bulunuldu

        Sinop'un Gerze ilçesinde köylerde üretim yapan 10 kadına makine ekipman desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 17:11 Güncelleme: 03.09.2024 - 17:15
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        Gerze'de üreten kadınlara makine desteğinde bulunuldu
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        Sinop’un Gerze ilçesinde köylerde üretim yapan 10 kadına makine ekipman desteği sağlandı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Özarslan’ın talimatıyla ilçede üretim ve hayvancılık yapan çiftçilere yönelik destekler devam ediyor.

        Bu kapsamda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kadınlara süt sağım, yayık, ilaçlama, ot biçme, hamur yoğurma ve endüstriyel blander makineleri dağıtıldı.

        Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, üretime katkı sunan kadınlara desteklerin artarak devam edeceğini belirterek, "Sayın Valimizin talimatıyla tüm ilçelerimizde, köylerimizde yaşayan üretici kadınlarımıza yönelik makine ekipman desteği programı başlattık. Herkese hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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