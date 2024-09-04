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        Sinop'ta bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'ta bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 04:45 Güncelleme: 04.09.2024 - 05:04
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        Sinop'ta bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
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        Sinop’ta bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kent merkezindeki Ada Mahallesi’nde 7 katlı bir apartmanın 3’üncü katındaki dairenin mutfağında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Alevleri gören ev sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık iki saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü.

        Yangında dumandan etkilenen iki kişiye sağlık ekiplerince müdahale edilirken dairede hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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