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        Bol çıkan palamut hem balıkçının hem tüketicinin yüzünü güldürüyor

        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle bol miktarda ağlara takılan palamut, hem balıkçının hem de tüketicinin yüzünü güldürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 11:01 Güncelleme: 04.09.2024 - 11:14
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        Bol çıkan palamut hem balıkçının hem tüketicinin yüzünü güldürüyor
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        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle bol miktarda ağlara takılan palamut, hem balıkçının hem de tüketicinin yüzünü güldürüyor.

        1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek ekmeğini denizden çıkarma mücadelesine koyulan Karadenizli balıkçılar, limanlara kasalar dolusu palamutla dönüyor.

        Ağlara takılan tonlarca palamut, tezgahlarda tanesi 40 ila 50 lira arasında değişen fiyatlarla alıcılarla buluşturuluyor.

        Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, sezonun balıkçılar açısından çok güzel ve bereketli başladığını söyledi.

        Özellikle palamut avcılığındaki bolluğun zor süreçten geçen balıkçıları oldukça memnun ettiğini vurgulayan Ünlü, sezon öncesi palamut bolluğu yaşanacağı yönündeki tahminlerinin gerçeğe dönüştüğünü belirtti.

        Karadeniz'in her yerinde yüksek miktarlarda palamut avlandığına dikkati çeken Ünlü, "Sezonumuz çok güzel başladı. Balık çeşitlerimiz bol. Zaten bol ve bereketli bir palamut bekliyorduk. Beklentilerimiz de yerine geliyor inşallah." dedi.

        Ünlü, palamut avcılığındaki bolluğun 2 ay kadar sürmesini beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Palamudu şu an çok iyi görüyoruz. Bunun 1-2 ay devam etmesini diliyoruz, palamudun göç zamanına kadar. Ondan sonra da hamsi, istavrit derken sezon böyle uzar gider. Tabii bolluk var, fiyatlar şimdi düşük. 700-800 gram palamutları 50 liradan satışa sunduk. Herkesin bütçesine göre bir satışımız oluyor. Biz de bolluk varken maliyetler yüksek olsa bile sürümden kazanıyoruz. Onun için halkımıza arz ettik, halkımız bol bol yesin."

        - "Umutlarımız boşa değilmiş"

        Balıkçı Mert Kanal da palamudun sezon öncesi umutlarını boşa çıkarmadığına işaret etti.

        Sezonun istedikleri gibi gittiğini aktaran Kanal, "Sezondan zaten umutluyduk. Umutlarımız boşa değilmiş. Gayet güzel bir sezon başladı. Palamut avcılığı bol ve bereketli. Bir balık 700-800 gram, 50 liraya kadar düştü. Bir balıkla bir kişi değil, hemen hemen 2 kişi doyuyor. Bu da güzel bir şey. Çünkü balıkçılık ülke ekonomisine katkı sunuyor. Vatandaşların ucuza bol bol balık yiyebilmesi demek. Umarız bu durum böyle sürer. Sürdüğü zaman biz de vatandaşımız da mutlu oluyor. Ayrıca bunu tutan da mutlu oluyor, çünkü bu bir zincir." ifadesini kullandı.

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