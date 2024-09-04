Sinop'ta bulunan bebek cesediyle ilgili gözaltına alınan anne, adli kontrolle serbest bırakıldı

Sinop Belediyesine ait Hacıoğlu köyündeki katı atık bertaraf tesisinde dün, çöp ayrıştırma işlemi yapan çalışanlar havluya sarılı bebek cesedi fark etmişti. Jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede bebeğin yeni doğmuş olduğu tespit edilmişti.

Sinop'ta, katı atık bertaraf tesisinde bulunan yeni doğmuş bebek cesedi ile ilgili gözaltına alınan anne, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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