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        Sinop'ta ağabeyi tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

        Sinop'un Ayancık ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 10:12 Güncelleme: 05.09.2024 - 10:18
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        Sinop'ta ağabeyi tarafından tabancayla vurulan kişi öldü
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        Sinop'un Ayancık ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Yenice köyünde yaşayan Suat Y. ile kardeşi Mehmet Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet Y, ağabeyi Suat Y. tarafından tabancayla vuruldu.

        İhbar üzerine köye giden sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Şüpheli Suat Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Mehmet Y'nin cenazesi incelemenin ardından Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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