Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ayancık ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 3 kök kenevir bitkisi, 35 gram uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
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