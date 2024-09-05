Sinop'ta tedavisi tamamlanan leylek yavruları doğaya salındı

Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, leyleklerin tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığı belirtilerek, "Yolunuz açık, ömrünüz uzun, nesliniz bol olsun." ifadesine yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde veteriner hekimlerce tedavisi yapılan kuşlar, bakım ve rehabilite süreçlerinin ardından doğaya salındı.

Kentin farklı bölgelerinde bulunan leylek yuvalarından düşerek yaralanan yavrular, vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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