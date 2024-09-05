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        Sinop'un Gerze ilçesinde sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı

        Sinop'un Gerze ilçesinde sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 18:56 Güncelleme: 05.09.2024 - 18:59
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        Sinop'un Gerze ilçesinde sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı
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        Sinop’un Gerze ilçesinde sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam yürüyüşü yapıldı.

        Sağlık Bakanlığının toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak amacıyla yürüttüğü Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Programı kapsamında yürüyüş organize edildi.

        Hükümet konağı önünde başlayan yürüyüş, liman mevkisi festival alanına kadar sürdü.

        "Sağlık için hareket et" yazılı pankartı taşınan yürüyüşe Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Karaman, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sevindik ile vatandaşlar ve sağlık çalışanları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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