Boyabat'ta Zabıta Haftası kutlandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde Belediye Başkanı Hasan Kara, Zabıta Haftası dolasıyla zabıta personeliyle bir araya geldi.

Zabıta çalışanlarını makamında kabul eden Kara, zabıta teşkilatının vatandaşların güvenliği, sağlığı ve mutluluğu için çalıştığını söyledi.

Çalışkan ve fedakar zabıta personelinin haftasını kutlayan Kara, "Zabıta personelimiz, vatandaşlarımız ile kurumumuz arasında köprü vazifesi görmektedir. Vatandaşlarımızın güvenliği, sağlığı ve mutluluğu için çalışan zabıta teşkilatımız, halk ile her zaman iç içe olmasından dolayı belediyemizin gören gözü ve işiten kulağı durumundadır. Zabıtamızın emeği ve gayreti, şehrimizin düzen ve refahı için vazgeçilmezdir." ifadelerini kullandı.