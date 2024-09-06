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        Sinop'ta sağanak etkili oldu

        Sinop'un Gerze ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı yollarda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 19:50 Güncelleme: 06.09.2024 - 19:55
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        Sinop'ta sağanak etkili oldu
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        Sinop'un Gerze ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı yollarda hasar oluştu.

        İlçede akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

        Sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

        Belediye ekipleri, toprak ve çamurla dolan cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

        Ekipler, hasar oluşan yollarda da onarım çalışması yürüttü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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