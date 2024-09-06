Sinop'ta sağanak etkili oldu
Sinop'un Gerze ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı yollarda hasar oluştu.
Sinop'un Gerze ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı yollarda hasar oluştu.
İlçede akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.
Sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.
Belediye ekipleri, toprak ve çamurla dolan cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.
Ekipler, hasar oluşan yollarda da onarım çalışması yürüttü.
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