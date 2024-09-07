Sinop Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı

Sinop Valiliği, kentin iç kesimleri için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteorolojik verilere göre kentin iç kesimlerinde yer tüm ilçelerde akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.