Gerze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sinop'un Gerze ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
H.İ.A. idaresindeki 48 L 3541 plakalı otomobil, Sinop Caddesi'nde F.Ç'nin kullandığı 57 ABD 343 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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