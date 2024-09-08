Gerze'de koruyucu aile çocuklarına yönelik doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği düzenlendi

Etkinliğe Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, diğer ilgililer ve koruyucu aileler katıldı.

Vali Özarslan, burada, sevgi ve vicdan duygularıyla çocuklara sahip çıkan, koruyup kollayan, koruyucu ailelere teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi" kapsamında ilçeye bağlı Abdaloğlu köyünde gerçekleştirilen programda, Vali Mustafa Özarslan ve diğer ilgililer tarafından çocuklara ikramda bulunuldu.

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