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        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 16:58 Güncelleme: 08.09.2024 - 17:05
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        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2’si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezinde iki adrese operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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