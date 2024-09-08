Sinop'ta otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Sinop'ta otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Sinop'ta otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
A.Ü. idaresindeki 34 VM 8851 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Üzümlü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.D, K.Ü, N.Ö. ve T.Ö. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan H.D, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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