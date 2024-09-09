Gerze'de ilk ders zili çaldı

Öğretmen ve öğrencilere başarılar dileyen Arabacı, ilçede 23 okulda ve 3 bin 784 öğrencinin ders başı yaptığını kaydetti.

Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

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