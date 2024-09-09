Sinop'ta düğünde havaya ateş ederken 1 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada edilen ateş sonucu düğüne katılan bir davetli vurularak yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gerze ilçesi Kuzsökü köyü Sevincer Mahallesi’nde düğün merasimi sırasında bir kişi tabancayla havaya ateş etmek istedi.

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