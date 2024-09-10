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        Sinop'ta asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Sinop'ta Vali Mustafa Özarslan başkanlığında asayiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 13:37 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:40
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        Sinop'ta asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        Sinop’ta Vali Mustafa Özarslan başkanlığında asayiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Vali Özarslan, kentte yılın ilk sekiz ayında meydana gelen asayiş olayları ve gerçekleştirilen denetimlere ilişkin bilgiler verdi.

        Kent genelinde yılın geride kalan 8 aylık diliminde 5 bin 853 asayiş olayı meydana geldiği aktaran Özarslan, bu olayların yüzde 96’sının jandarma ve emniyet güçlerince aydınlatıldığını vurguladı.

        Özarslan, ekiplerce 8 ayda gerçekleştirilen operasyon, denetim ve uygulamalarda, 113 tabanca ile 43 av tüfeğinin ele geçirildiğini, çeşitli suçlardan aranan 621 kişinin de yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini vurguladı.

        Kentteki uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlara ilişkin de bilgiler veren Vali Özarslan, bu kapsamda 8 ayda 183 operasyonun düzenlendiğini, söz konusu operasyonlarda gözaltına alınan 281 şüpheliden 39'nun tutuklandığını söyledi.

        Özarslan, kent genelinde meydana gelen trafik kazaları ve yapılan denetimlere yönelik paylaştığı bilgide ise 8 ayda 10 vatandaşın yaşanan kazalarda yaşamını yitirdiğini, 992 kişinin yaralandığı, trafik denetimlerinde ise 27 bin 928 araç sürücüsüne cezai işlen uygulanarak, 710 sürücünün ehliyetine el konulduğunu, 1312 aracın ise trafikten men edildiğini bildirdi.

        Vali Özarslan, köy şenliklerinde ve düğünlerde ateşli silah kullanılmasının önüne geçilmesi için teyakkuz halinde olduklarına da dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Özellikle kırsal bölgelerimizde jandarma ekiplerimiz tarafından yapılan bilgilendirme, denetim ve devriye çalışmalarını artırdık. Köy şenliklerinde mutlak suretle jandarma ekiplerimizi görevlendiriyoruz. Köy düğünlerinde muhtarlarımızla koordineli olarak kontrol ve devriye görevlerimizi gerçekleştiriyoruz. Lütfen mutluluğa kurşun sıkmayalım. En mutlu günlerimizi, en acılı günlere dönüştürmeyelim. Bu konuda, başta düğün sahipleri, şenlikleri planlayan derneklerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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