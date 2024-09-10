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        Gerze Belediyesinden öğrencilere çanta ve kırtasiye seti

        Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilere kırtasiye seti hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 21:15 Güncelleme: 10.09.2024 - 21:17
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        Gerze Belediyesinden öğrencilere çanta ve kırtasiye seti
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        Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilere kırtasiye seti hediye etti.

        Belovacıklı, Sedat Işıdı Kültür Merkezi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

        Öğrencilere çanta ile defter, kalem ve silgiden oluşan kırtasiye seti hediye eden Belovacıklı, eğitime her zaman destek olduklarını, olmaya devam edeceklerini söyledi.

        Belovacıklı, "Okula yeni başlayan öğrencilerin tamamına kırtasiye seti dağıttık. Bu uygulamayı her eğitim öğretim dönemi başlarken devam ettireceğiz." dedi.

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