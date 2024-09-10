Gerze Belediyesinden öğrencilere çanta ve kırtasiye seti

Belovacıklı, "Okula yeni başlayan öğrencilerin tamamına kırtasiye seti dağıttık. Bu uygulamayı her eğitim öğretim dönemi başlarken devam ettireceğiz." dedi.

Öğrencilere çanta ile defter, kalem ve silgiden oluşan kırtasiye seti hediye eden Belovacıklı, eğitime her zaman destek olduklarını, olmaya devam edeceklerini söyledi.

Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilere kırtasiye seti hediye etti.

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