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        Sinop'a 50 doktor ataması yapıldı

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sağlık Bakanlığınca kente 50 doktor ataması gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 10:31 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:31
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        Sinop'a 50 doktor ataması yapıldı
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        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Sağlık Bakanlığınca kente 50 doktor ataması gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Özarslan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, 118. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kapsamında 10'u uzman, 40'ı pratisyen hekim olmak üzere toplam 50 hekimin kentteki hastanelere atamalarının yapıldığını kaydetti.

        Paylaşımında atamaların hayırlı olması dileğinde bulunan Özarslan, "Bu atamalar ile Sinop'umuzda sağlık hizmetlerimizin kalitesi daha da güçlendi. Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu ile milletvekilimiz Sayın Nazım Maviş'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yeni atamalar değerli hekimlerimize ve ilimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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