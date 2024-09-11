Boyabat'ta İlköğretim Haftası kutlandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde 2024 -2025 eğitim, öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası töreni düzenlendi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde 2024 -2025 eğitim, öğretim yılının başlaması dolayısıyla İlköğretim Haftası töreni düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, daha sonra gönderilen kutlama mesajları okundu. Törene, daire müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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