Boyabat'ta İlköğretim Haftası kutlandı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, daha sonra gönderilen kutlama mesajları okundu. Törene, daire müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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