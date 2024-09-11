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        Sinop'ta arıların saldırısına uğrayan kişi öldü

        Sinop'un Türkeli ilçesinde arıların saldırısına uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 12:15 Güncelleme: 11.09.2024 - 12:15
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        Sinop'ta arıların saldırısına uğrayan kişi öldü
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde arıların saldırısına uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçabük köyünde yaşayan Hasan Güney, evinin bahçesinde çalıştığı sırada yabani arıların saldırısına uğradı.

        Güney'in bir süre sonra rahatsızlanması üzerine yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

        Ekiplerce Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güney, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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