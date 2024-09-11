Sinop'ta arıların saldırısına uğrayan kişi öldü
Sinop'un Türkeli ilçesinde arıların saldırısına uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde arıların saldırısına uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçabük köyünde yaşayan Hasan Güney, evinin bahçesinde çalıştığı sırada yabani arıların saldırısına uğradı.
Güney'in bir süre sonra rahatsızlanması üzerine yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.
Ekiplerce Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güney, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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