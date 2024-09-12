Milli Eğitim Bakanı Tekin, Sinop'u ziyaret edecek

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yarın kente ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Maviş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Tekin'in kentteki eğitim kurumlarında incelemelerde bulunarak toplantılara katılacağını belirtti.

Maviş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Bakanımız kentteki temasları kapsamında Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesinin açılışını gerçekleştirecek. Sinop Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılarak şehirdeki eğitim yatırımları ve ihtiyaçlar konusunda kendisine brifing verilecek. Sayın Bakanımız ayrıca Sinop Valiliği ve AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret ederek, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Sinop Fen Lisesinde öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelecek."