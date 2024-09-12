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        Sinop'ta üç aracın karıştığı kazada 3 sürücü yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde üç aracın karıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 18:14 Güncelleme: 12.09.2024 - 18:18
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        Sinop'ta üç aracın karıştığı kazada 3 sürücü yaralandı
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        Sinop’un Boyabat ilçesinde üç aracın karıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        R.A. idaresindeki 55 GA 801 plakalı kamyonet Boyabat-Durağan kara yolu Akçabük köyü mevkisinde önce karşı yönden gelen M.U'nun kullandığı 57 ACA 471 plakalı otomobille ardından da aynı yönde seyreden S.S. idaresindeki 57 AN 002 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan araç sürücüleri sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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