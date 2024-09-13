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        Boyabat'ta üniversite yurtları öğrencileri ağırlamaya hazır

        Boyabat Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı erkek ve kız öğrencilerin kalacağı yurtlarda hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 10:31 Güncelleme: 13.09.2024 - 10:35
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        Boyabat'ta üniversite yurtları öğrencileri ağırlamaya hazır
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        Boyabat Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı erkek ve kız öğrencilerin kalacağı yurtlarda hazırlıklar tamamlandı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, yaptığı açıklamada, misafir edecekleri öğrenciler için her türlü hazırlığı yaptıklarını, öğrencileri otogarda karşılayıp yurtlarına yerleştireceklerini söyledi.

        Boyabat Yurt Müdürlüğü ve Boyabat Kız Yurdu Müdürlüğü olarak yurtlarda kapsamlı tadilat yaptıklarını belirten Erdem, "Erkek yurdumuzda gençlerimiz için banyo ve tuvalet sayısını artırdık. Kız yurdumuzda ise yıllardır sorun teşkil eden kanalizasyon problemi ve altyapı sorunlarını çözdük. Yurt bahçelerimizdeki kameriye sayılarını artırarak gençlerimizin daha iyi vakit geçireceği yeni mekanlar sağladık. Yine erkek yurdumuzun peyzajını tamamlayıp çimlendirme çalışmaları yaptık." dedi.

        Yurt için başvuruda bulunan tüm kız ve erkek öğrencileri barındıracak kapasiteleri bulunduğunu, hiçbir öğrencinin dışarıda kalmayacağını vurgulayan Erdem, çalışmaların hayata geçirilmesinde destekleri bulunan Milletvekili Nazım Maviş, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, il müdürü Mehmet Kalyon, Yurt Hizmetleri Müdürü Gökhan Kayaçal, gece gündüz demeden mesai yapan Gökhan Karakaya ve çalışanlara teşekkür etti.

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