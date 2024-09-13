Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Bakan Tekin, Sinop'ta "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Etkileşimli tahta kurulumlarını dersliklerimizde neredeyse tamamlamış durumdayız. Dünyada bütün dersliklerinde etkileşimli tahta olan tek ülkeyiz neredeyse." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 13:49 Güncelleme: 13.09.2024 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Tekin, Sinop'ta "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Etkileşimli tahta kurulumlarını dersliklerimizde neredeyse tamamlamış durumdayız. Dünyada bütün dersliklerinde etkileşimli tahta olan tek ülkeyiz neredeyse." dedi.

        Bakan Tekin, Sinop Valiliğini ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Burada Vali Mustafa Özarslan tarafından Bakan Tekin'e kente özgü el yapımı tekne maketi hediye edildi.

        Ardından Rahmi Demir Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na başkanlık eden Tekin, kentteki eğitim yatırımlarıyla ilgili bilgi aldı.

        Toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Tekin, gittikleri şehirlerde yöneticiler ve öğretmenlerle istişare yapma sürecini çok önemsediklerini söyledi.

        Öğretmenler odası formatıyla öğretmenlerle sohbet ederek değerlendirmede bulunduklarını belirten Tekin, Sinop'ta da bu toplantılarla kentin eğitim durumunu masaya yatırdıklarını anlattı.

        Tekin, Türkiye'nin son 20 yılda eğitim alanında önemli aşamalar kaydettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Türkiye son 20 yılda eğitim ve öğretimin fiziki altyapısı, teknolojik altyapısı itibarıyla başta OECD olmak üzere tüm bu tür değerlendirmeleri yapan raporlarda hep dünya ortalamasının üstünde yere yerleşmiş durumda. Bilhassa, mesela teknolojik altyapısı itibarıyla etkileşimli tahta kurulumlarını dersliklerimizde neredeyse tamamlamış durumdayız. Dünyada bütün dersliklerinde etkileşimli tahta olan tek ülkeyiz neredeyse. Bu anlamda Sinop'ta da fiziki altyapı itibarıyla çok sıkıntı yok."

        Tekin, bakanlık olarak Sinop'ta 8 eğitim yatırımının yapım sürecinin devam ettiğini bildirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

        Daha sonra AK Parti Sinop İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Bakan Tekin'e ziyaretinde AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Gayrimenkulde 103 milyar liralık zarar
        Gayrimenkulde 103 milyar liralık zarar
        Ölümlü kazada sigorta girişi yapınca ambulans çağırdılar iddiası!
        Ölümlü kazada sigorta girişi yapınca ambulans çağırdılar iddiası!
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Servislerde tavan delindi
        Servislerde tavan delindi
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?

        Benzer Haberler

        Boyabat'ta üniversite yurtları öğrencileri ağırlamaya hazır
        Boyabat'ta üniversite yurtları öğrencileri ağırlamaya hazır
        Sinop'ta üç aracın karıştığı kazada 3 sürücü yaralandı
        Sinop'ta üç aracın karıştığı kazada 3 sürücü yaralandı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Sinop'u ziyaret edecek
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Sinop'u ziyaret edecek
        Gerze'de kasap ve fırınlarda denetim gerçekleştirildi
        Gerze'de kasap ve fırınlarda denetim gerçekleştirildi
        Sinop'ta arıların saldırısına uğrayan kişi öldü
        Sinop'ta arıların saldırısına uğrayan kişi öldü
        Boyabat'ta İlköğretim Haftası kutlandı
        Boyabat'ta İlköğretim Haftası kutlandı