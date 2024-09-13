Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta ahşap evde çıkan yangın hasara yol açtı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde ahşap evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:50 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta ahşap evde çıkan yangın hasara yol açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Türkeli ilçesinde ahşap evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

        İlçeye bağlı Akçabük köyünde bir süre önce yaban arılarının saldırısı sonucu yaşamını yitiren Hasan Güney'e ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Türkeli Belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Gayrimenkulde 103 milyar liralık zarar
        Gayrimenkulde 103 milyar liralık zarar
        Ölümlü kazada sigorta girişi yapınca ambulans çağırdılar iddiası!
        Ölümlü kazada sigorta girişi yapınca ambulans çağırdılar iddiası!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        Kız arkadaşı ile birlikteliğine izin verilmeyince cinayet işledi!
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Tutuklu amca Salim Güran’ın eşinden çarpıcı ifade!
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Narin Güran cinayetinde 8 zanlı daha tutuklandı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        Kuzey Kore ilk defa duyurdu!
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?

        Benzer Haberler

        Bakan Tekin, Sinop'ta "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı:
        Bakan Tekin, Sinop'ta "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı:
        Boyabat'ta üniversite yurtları öğrencileri ağırlamaya hazır
        Boyabat'ta üniversite yurtları öğrencileri ağırlamaya hazır
        Sinop'ta üç aracın karıştığı kazada 3 sürücü yaralandı
        Sinop'ta üç aracın karıştığı kazada 3 sürücü yaralandı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Sinop'u ziyaret edecek
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Sinop'u ziyaret edecek
        Gerze'de kasap ve fırınlarda denetim gerçekleştirildi
        Gerze'de kasap ve fırınlarda denetim gerçekleştirildi
        Sinop'ta arıların saldırısına uğrayan kişi öldü
        Sinop'ta arıların saldırısına uğrayan kişi öldü