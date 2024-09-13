Sinop'ta ahşap evde çıkan yangın hasara yol açtı

İlçeye bağlı Akçabük köyünde bir süre önce yaban arılarının saldırısı sonucu yaşamını yitiren Hasan Güney'e ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde ahşap evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

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