Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop, 8 ayda 1 milyon 300 bin ziyaretçi ağırladı

        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop, yılın 8 ayında 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 13:31 Güncelleme: 14.09.2024 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop, 8 ayda 1 milyon 300 bin ziyaretçi ağırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop, yılın 8 ayında 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

        Tarihi yapıları ve milli parklarının yanı sıra uzun ve temiz sahilleriyle dikkati çeken Sinop, ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

        Özellikle yaz dönemlerinde konaklama tesislerindeki doluluğun yüzde 100'e ulaştığı kentte ziyaretçilerin en fazla rağbet gösterdiği yerler ise Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi, Erfelek Tatlıca Şelaleleri, İnceburun, Hamsilos ve Akliman gibi milli parklar oluyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, AA muhabirine, kenti özellikle bayram tatilleri ve yaz aylarında binlerce kişinin ziyaret ettiğini, bu durumun Sinop turizmi açısından memnuniyet verici olduğunu söyledi.

        Güzel, "2024 yılının 8 ayı, turizm açısından ilimiz adına çok verimli oldu. Bu yıl ilimizde yaklaşık 1 milyon 300 bin ziyaretçiyi ağırladığımızı söyleyebiliriz." dedi.

        Sinop'a gelen turistlerin, sonraki yıllarda da yine kenti tercih ettiğini anlatan Güzel, şöyle devam etti:

        "Ramazan Bayramı'nda resmi verilere göre yaklaşık 430 bin araç girişi oldu ilimize. Kurban Bayramı'nda da ortalama 160 bin araç girişi oldu. Havalimanı yoluyla, iç hatlar uçuşuyla yaklaşık 60 bin yolcu şehrimize geldi. İlimiz kum, güneş, deniz şeklinde nitelendirebileceğimiz deniz turizmi noktasında daha çok tercih edilen bir destinasyon. Bunun dışında doğa ve ekoturizm noktasında çok fazla tercih edilen alanlarımız var. Sinop, doğasıyla, tarihiyle, kültürü, doğal güzellikleriyle büyüleyici bir şehir."

        - "8 ayda 20 bin yabancı misafirimiz mutlu şehrimize gelip mutlu ayrıldı"

        Güzel, kentin yerli misafirlerin yanı sıra yabancı turistlere ev sahipliği yapmasının gelecek adına umut verici olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl Sinop'a 6 kurvaziyer geldi, yaklaşık 6 bin misafirimizi ağırladık. 8 ayda 20 bin yabancı misafirimiz mutlu şehrimize gelip mutlu ayrıldı." diye konuştu.

        Bu yıl denizde ve karada yapılabilecek turizm amaçlı sportif faaliyetlerin parkur alanlarını belirleme çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Güzel, "Bu alanları belirlediğimizde inşallah sportif turizm noktasında da tercih edilen bir destinasyon olacağız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        G.Saray'da forvette kim oynayacak?
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Narin'in amcası Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Cumanın efendisi döndü
        Cumanın efendisi döndü
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyi seçildi
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyi seçildi
        İlk yardımda yanlış uygulamalar hayati riske yol açıyor!
        İlk yardımda yanlış uygulamalar hayati riske yol açıyor!
        Anne babalar dikkat! Beden dersinde ölüm!
        Anne babalar dikkat! Beden dersinde ölüm!
        Güzellik tartışması ve müjdeli haber
        Güzellik tartışması ve müjdeli haber
        Dünyada yuhalanan güzellik kraliçeleri
        Dünyada yuhalanan güzellik kraliçeleri
        Mariana Çukuru'nun inanılmaz gerçekleri!
        Mariana Çukuru'nun inanılmaz gerçekleri!
        Sigarada vergi düzenlemesi
        Sigarada vergi düzenlemesi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Trençkot nasıl ortaya çıktı?
        Trençkot nasıl ortaya çıktı?
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Zeytinyağı ihracatında kesinti kaldırıldı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        İstismara uğramıştı! 2 yaşındaki bebekte çok sayıda diş izi!
        "Onlar olsa 80 milyon olur"
        "Onlar olsa 80 milyon olur"

        Benzer Haberler

        Bakan Tekin: Eğitim- öğretim süreçleri bilgi vermekten, bilgilerin beceriye...
        Bakan Tekin: Eğitim- öğretim süreçleri bilgi vermekten, bilgilerin beceriye...
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Sinop'ta okul açılışında konuştu:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Sinop'ta okul açılışında konuştu:
        Sinop'ta ahşap evde çıkan yangın hasara yol açtı
        Sinop'ta ahşap evde çıkan yangın hasara yol açtı
        Bakan Tekin, Sinop'ta "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı:
        Bakan Tekin, Sinop'ta "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı:
        Boyabat'ta üniversite yurtları öğrencileri ağırlamaya hazır
        Boyabat'ta üniversite yurtları öğrencileri ağırlamaya hazır