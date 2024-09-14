Dikmen'de üretim yapan 7 kadına makine desteği

Arabacı, "Sayın Valimizin talimatıyla tüm ilçelerimizde, köylerimizde yaşayan üretici kadınlarımıza yönelik makine ekipman desteği programı başlattık. Herkese hayırlı olsun." dedi.

Vali Mustafa Özarslan himayesinde yürütülen projeler kapsamında Gerze Kaymakamı ve Dikmen Kaymakam Vekili Mehmet Deniz Arabacı, kadın üreticileri ve vatandaşların katılımıyla program düzenlendi.

Sinop'ta, Dikmen Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından üretim yapan 7 kadına makine verildi.

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