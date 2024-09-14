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        Gerze'de "Peygamberimiz, Şahsiyet İnşası İman ve İstikamet" konferansı düzenlendi

        Gerze ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz, Şahsiyet İnşası İman ve İstikamet" konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 14:06 Güncelleme: 14.09.2024 - 14:09
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        Gerze'de "Peygamberimiz, Şahsiyet İnşası İman ve İstikamet" konferansı düzenlendi
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        Gerze ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz, Şahsiyet İnşası İman ve İstikamet" konferansı gerçekleştirildi.

        Gerze İlçe Müftülüğü tarafından Gerze Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konferans, Yavuz Selim Camisi imam hatibi Ahmet Saatçi'nin Kur'an tilavetiyle başladı.

        Konrferansta Burdur Mehmet Akif Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Pişgin, "Peygamberimiz, iman ve istikamet" temasıyla Hazreti Muhammed'in hayatından örnekler verdi.

        Program sonunda Pişgin, kitaplarını imzaladı.

        Konferansa İl Müftüsü Paşa Bektaş, İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş ile davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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