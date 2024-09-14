Gerze'de "Peygamberimiz, Şahsiyet İnşası İman ve İstikamet" konferansı düzenlendi

Gerze İlçe Müftülüğü tarafından Gerze Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konferans, Yavuz Selim Camisi imam hatibi Ahmet Saatçi'nin Kur'an tilavetiyle başladı.

Gerze ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz, Şahsiyet İnşası İman ve İstikamet" konferansı gerçekleştirildi.

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