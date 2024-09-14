Türkeli'de "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi

Daha sonra Burdur Mehmet Akif Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Pişgin, "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konulu konferans verdi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı gerçekleştirildi.

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