Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 96. yıl dönümü törenlerle kutlandı

        Sinop'ta, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 96. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 15:20 Güncelleme: 15.09.2024 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 96. yıl dönümü törenlerle kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 96. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi.

        İskele Meydanı'nda düzenlenen törende halk oyunları gösterisi sunuldu, ardından Atatürk'ün kente gelişini simgeleyen tekneyle denizden kıyıya ulaştırılan Türk bayrağı öğrenciler tarafından Vali Mustafa Özarslan'a teslim edildi.

        Aldığı bayrağı üç kez öpen Özarslan, öğrencilere teşekkür etti.

        Özarslan ve beraberindekiler, daha sonra kortej eşliğinde Atatürk'ün kente geldiğinde yürüdüğü Atatürk Caddesi'nden geçerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

        Vali Özarslan ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz, buradaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        Tören, Özarslan'ın Atatürk'ün kente geldiğinde istirahat ettiği ve bugün Adliye Sarayı olarak kullanılan binada bulunan şeref defterini imzalamasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sakarya'da fabrikada patlama! 21 yaralı var
        Sakarya'da fabrikada patlama! 21 yaralı var
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        KPSS'de ilginç anlar: Altın kolyesi için sınava girmedi
        KPSS'de ilginç anlar: Altın kolyesi için sınava girmedi
        "Marilyn Monroe aslında öldürüldü"
        "Marilyn Monroe aslında öldürüldü"
        İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Meteoroloji ve AFAD'dan art arda uyarılar
        İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Meteoroloji ve AFAD'dan art arda uyarılar
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        En sağlıklı 10 sebze!
        En sağlıklı 10 sebze!
        Aracı muayenesiz, ehliyeti yetersiz! Kazaya neden olan minibüs sürücüsü yine yollarda
        Aracı muayenesiz, ehliyeti yetersiz! Kazaya neden olan minibüs sürücüsü yine yollarda
        Kasımpaşa - Fenerbahçe | MUHTEMEL 11'LER
        Kasımpaşa - Fenerbahçe | MUHTEMEL 11'LER
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
        Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        '1000 kişi arasından seçildim'
        '1000 kişi arasından seçildim'

        Benzer Haberler

        Türkeli'de "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi
        Türkeli'de "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konferansı düzenlendi
        Gerze'de "Peygamberimiz, Şahsiyet İnşası İman ve İstikamet" konferansı düze...
        Gerze'de "Peygamberimiz, Şahsiyet İnşası İman ve İstikamet" konferansı düze...
        Dikmen'de üretim yapan 7 kadına makine desteği
        Dikmen'de üretim yapan 7 kadına makine desteği
        Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop, 8 ayda 1 milyon 300 bin ziyaretçi ağırl...
        Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop, 8 ayda 1 milyon 300 bin ziyaretçi ağırl...
        Bakan Tekin: Eğitim- öğretim süreçleri bilgi vermekten, bilgilerin beceriye...
        Bakan Tekin: Eğitim- öğretim süreçleri bilgi vermekten, bilgilerin beceriye...
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı