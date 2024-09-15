Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 96. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Tören, Özarslan'ın Atatürk'ün kente geldiğinde istirahat ettiği ve bugün Adliye Sarayı olarak kullanılan binada bulunan şeref defterini imzalamasıyla sona erdi.

Özarslan ve beraberindekiler, daha sonra kortej eşliğinde Atatürk'ün kente geldiğinde yürüdüğü Atatürk Caddesi'nden geçerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Aldığı bayrağı üç kez öpen Özarslan, öğrencilere teşekkür etti.

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