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        Sinop'ta çiftçiler tarımda yeni destekleme modeline ilişkin bilgilendirildi

        Sinop'ta çiftçilere, tarımda yeni destekleme modeline yönelik bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 15:58 Güncelleme: 16.09.2024 - 16:05
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        Sinop'ta çiftçiler tarımda yeni destekleme modeline ilişkin bilgilendirildi
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        Sinop'ta çiftçilere, tarımda yeni destekleme modeline yönelik bilgilendirme yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, çiftçiler ve bazı köy muhtarları katıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, burada yaptığı konuşmada, Bakanlıkları tarafından ilk defa bitkisel üretim desteklerinin 3 yıllık olarak açıklandığını söyledi.

        Bu alandaki destek ödemelerinin de üretim döneminden önce kamuoyu ile paylaşıldığını vurgulayan Önlem, şöyle konuştu:

        "Ayrıca destek kalemlerinde sadeleştirmeye gidildi. Bitkisel üretim yapan ÇKS'ye kayıtlı tüm üreticilerimiz destek alacaklar. Üretim planlaması kapsamındaki stratejik ürünlere ilave destekler verilecek ve su kısıtlı olan havzalarımızda münavebeye uygun üretime ilave destek sağlanacaktır. Destek tutarları girdi maliyetlerindeki değişikliklere göre her yıl güncellenecek ve bu kararla birlikte çiftçilerimiz üretime karar vermeden önce, hangi havzada, hangi ürüne, ne kadar destek alacağını bilmiş olacaklardır. Böylece çiftçilerimizi, planlı üretime yönlendirecek ve plansız üretimin getirdiği bir takım olumsuzlukların da önüne geçmiş olacağız."

        Önlem, konuşmasının ardından muhtarlarla, çiftçilerin sorularını yanıtladı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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