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        Sinop'ta batma tehlikesi geçiren gemi Sahil Güvenlik ekipleri eşliğinde limana yaklaşıyor

        Sinop'un 39 mil açığında batma tehlikesi geçiren bakır yüklü geminin, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri eşliğinde limana yaklaştığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 18:39 Güncelleme: 16.09.2024 - 18:39
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        Sinop'ta batma tehlikesi geçiren gemi Sahil Güvenlik ekipleri eşliğinde limana yaklaşıyor
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        Sinop'un 39 mil açığında batma tehlikesi geçiren bakır yüklü geminin, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri eşliğinde limana yaklaştığı bildirildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre, Honduras bayraklı, "SS GRAYWOLF" isimli kuru yük gemisi, İnceburun'un 39 mil açığında su almaya başladı.

        Yardım çağrısı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı bot ve helikopter sevk edildi.

        Burada 20 derece yan yattığı belirlenen gemi, yapılan müdahaleler sonucu bir miktar dengelendi.

        Bakır yüklü geminin, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot ve helikopter nezaretinde Sinop Limanı'na yaklaştığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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