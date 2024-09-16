Sinop'ta batma tehlikesi geçiren gemi Sahil Güvenlik ekipleri eşliğinde limana yaklaşıyor
Sinop'un 39 mil açığında batma tehlikesi geçiren bakır yüklü geminin, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri eşliğinde limana yaklaştığı bildirildi.
Sinop'un 39 mil açığında batma tehlikesi geçiren bakır yüklü geminin, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri eşliğinde limana yaklaştığı bildirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre, Honduras bayraklı, "SS GRAYWOLF" isimli kuru yük gemisi, İnceburun'un 39 mil açığında su almaya başladı.
Yardım çağrısı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı bot ve helikopter sevk edildi.
Burada 20 derece yan yattığı belirlenen gemi, yapılan müdahaleler sonucu bir miktar dengelendi.
Bakır yüklü geminin, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot ve helikopter nezaretinde Sinop Limanı'na yaklaştığı bildirildi.
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