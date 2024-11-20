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        Sinop'ta mevzuata aykırı avlanan yaklaşık 5 ton balığa el konuldu

        Sinop'ta, boy sınırının altında avlanan 4 bin 960 kilogram balığa el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 16:34 Güncelleme: 20.11.2024 - 16:43
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        Sinop'ta mevzuata aykırı avlanan yaklaşık 5 ton balığa el konuldu
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        Sinop'ta, boy sınırının altında avlanan 4 bin 960 kilogram balığa el konuldu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla yürütülen faaliyetler devam ediyor.

        Bu kapsamda sahil şeridinde ve balıkçı barınaklarında kontroller gerçekleştiren ekipler, denetimler sırasında mevzuata aykırı olarak boy sınırının altına avcılık yaptıkları tespit edilen 5 balıkçıya idari para cezası uyguladı.

        Ekiplerce kontrollerde, yasal boy sınırının altında avlandığı tespit edilen 4 bin 950 kilogram istavrit ile 10 kilogram kalkan balığına el konuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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