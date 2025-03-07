Sinop'ta kadınlar gününe özel mozaik resim sergisi açıldı

Sinop'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan mozaik resim sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün katkılarıyla mozaik sanatçısı Dilek Türk ve öğrencilerince Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen serginin açılışında konuşan Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, dünyadaki tüm güzelliklerin kadınlar tarafından ortaya konulduğunu söyledi.

İnce ruh ve nezaketin kadınlarda olduğunu bunun da kadınları çok özel kıldığını vurgulayan Özarslan, "Kadınlar bu ince ruhları ve nezaketleriyle dünyayı güzelleştirip, insanlığa destek oluyorlar. Şu an sanatın, tarihin sergilendiği tarihi bir mekandayız. Büyük ihtimalle burada yer alan objelerin arkasında bulunan insanlar hep güzellik arayışında oldular. Tabiat kadar güzel olan kadınlardaki estetiği ve güzelliği yakalamaya çalıştılar." dedi.

Sergiyi hazırlayan Türk ve öğrencilerine teşekkür eden Özarslan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Vali Özarslan, konuşmasının ardından serginin açılışını gerçekleştirerek diğer davetlilerle mozaik resimleri inceledi.

Mozaikle insan, hayvan, doğa ve Atatürk figürlerinin işlenerek resmedildiği 28 eser, 2 gün süreyle ziyaretçilere açık olacak.