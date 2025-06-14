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        Türkeli'de stadın kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Türkeli ilçesinde stadın kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 16:22 Güncelleme: 14.06.2025 - 16:22
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        Türkeli'de stadın kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde stadın kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan Huzur Dinçel Stadı'nın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Stat görevlilerinin dumanı fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

        Yangında kazan dairesinde hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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