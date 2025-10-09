Sinop'ta "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi" düzenlendi

Sinop'ta, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları'nda görev yapan paramedik ve acil tıp teknisyenlerine (ATT) yönelik olarak "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi" düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 yılda bir yenilenmesi istenen eğitim, Bakanlığın belirlediği parkurda aktif ambulans sürücüleri ile yeni sürücü adaylarından oluşan 15 kursiyerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sinop İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Önder Demir, yaptığı açıklamada, Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi'nin amacının ambulans kazalarını önlemek ve hizmetin etkinliğini artırmak olduğunu söyledi.

Eğitimin toplam 4 gün sürdüğünü belirten Demir, programın teorik dersler, yazılı sınav ve uygulamalı sınav olmak üzere üç aşamadan oluştuğunu ifade etti.

Demir, "Şu anda uygulamalı sınav aşamasını gerçekleştiriyoruz. Birden fazla parkurumuz bulunuyor ve her parkurun kendine özgü bir amacı var. Bu eğitimle ambulans sürücülerimizin ve ekiplerimizin sahada karşılaşabilecekleri durumlara önceden hazırlıklı olmalarını, doğru şekilde müdahale etmeyi öğrenmelerini ve alışkanlık haline gelmiş bazı hatalı davranışları daha güvenli hale getirmelerini hedefliyoruz." dedi.