        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Kaymakam Doğancı'dan LGS sınavına hazırlanan öğrencilere moral ziyareti

        Dikmen Kaymakamı Oğuzhan Doğancı, Şehit Bahattin Dolma Ortaokulu'nda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrencileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 21:37 Güncelleme: 17.10.2025 - 21:39
        Kaymakam Doğancı, Şehit Bahattin Dolma Ortaokulu'nda eğitim gören 8. sınıf öğrencilerinin Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) çalışmalarını inceledi.

        Öğrencilerle sohbet eden Doğancı, sınav sürecine dair görüş ve hedeflerini dinledi.

        Öğrencilere moral veren Doğancı, Milli Eğitim Bakanlığının programının sınav hazırlığında önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

        Öğrencilere başarı dileyen Doğancı, "Emeğinizin karşılığını alacağınıza inanıyorum. Düzenli çalışmak ve azim göstermek başarıyı beraberinde getirir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

