Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde bir adrese yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
