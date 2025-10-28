Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 14:39 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:39
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde bir adrese yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce adreste yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

