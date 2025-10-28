Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı dolasıyla çelenk sunma töreni düzenlendi

        Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 15:07 Güncelleme: 28.10.2025 - 15:07
        Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı dolasıyla çelenk sunma töreni düzenlendi
        Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Hükümet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve Garnizon Komutanı Albay Mustafa Yıldırıcı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Türkeli ilçesinde Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen törende Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir ve Belediye Başkanı Veysel Şahin tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törenin ardından ilkokul öğrencileri, Cumhuriyet'in ilanını duyuran tarihi gazetelerin örneklerini esnafa dağıtarak Cumhuriyet Bayramlarını kutladı.

        Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende Kaymakam Enver Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Ergün Yörük ve Belediye Başkanı Hasan Kara Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.

        Törenin ardından Beyazıt Camisi'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

        Ayancık ilçesinde de Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan tören Kaymakam Ahmed Çelik, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bülent Kılınç ve Belediye Başkanı Hayrettin Kaya’nın Atatürk Anıtı’nda çelenk sunumlarıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla devam eden tören, Atatürkçü Düşünce Derneği Ayancık Şubesi tarafından açılan "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu resim sergisi ile sona buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

