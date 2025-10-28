Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı dolasıyla çelenk sunma töreni düzenlendi

Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Hükümet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve Garnizon Komutanı Albay Mustafa Yıldırıcı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Türkeli ilçesinde Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen törende Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir ve Belediye Başkanı Veysel Şahin tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından ilkokul öğrencileri, Cumhuriyet'in ilanını duyuran tarihi gazetelerin örneklerini esnafa dağıtarak Cumhuriyet Bayramlarını kutladı.

Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende Kaymakam Enver Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Ergün Yörük ve Belediye Başkanı Hasan Kara Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.