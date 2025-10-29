Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta lastik değişimi yapan araca başka bir aracın çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde yol kenarında lastik değişimi yapan araca, başka bir aracın çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 21:51 Güncelleme: 29.10.2025 - 21:51
        Sürücü D.E. lastiği patlayan 57 FA 113 plakalı otomobilinin lastiğini değiştirmek için aracını Sinop-Samsun kara yolu Yenikent mevkisinde yol kenarına park etti.

        Bu sırada aynı istikamette seyreden F.K. idaresindeki 06 AE 2430 plakalı otomobil kontrolden çıkarak lastik değişimi yapılan araca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 06 AE 2430 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçlarda bulunan M.K., Ş.K. ve N.K.K. sağlık ekiplerince Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

