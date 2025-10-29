Sinop'ta lastik değişimi yapan araca başka bir aracın çarptığı kazada 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan 06 AE 2430 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçlarda bulunan M.K., Ş.K. ve N.K.K. sağlık ekiplerince Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada aynı istikamette seyreden F.K. idaresindeki 06 AE 2430 plakalı otomobil kontrolden çıkarak lastik değişimi yapılan araca çarptı.

Sürücü D.E. lastiği patlayan 57 FA 113 plakalı otomobilinin lastiğini değiştirmek için aracını Sinop-Samsun kara yolu Yenikent mevkisinde yol kenarına park etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.