        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta amatör balıkçı oltayla 6 kilogramlık levrek yakaladı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde amatör balıkçının oltasına 6 kilogramlık levrek takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 11:37 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:37
        Balık tutmak için Güzelkent sahiline giden Ufuk Demir, oltasını denize bıraktı.

        Bir süre sonra oltasına büyük bir balığın takıldığını fark eden Demir, uzun uğraşlar sonucu 6 kilogramlık levreği kıyıya çekmeyi başardı.

        Demir, AA muhabirine, hobi olarak balık avladığını söyledi.

        Sabah denize gittiğini belirten Demir, "Nasibimizi kovalamak için denize olta attık. Bir süre şansımızı denedikten sonra bu levreği yakaladım. Her zaman bu kadar büyüğünü yakalayamıyoruz. Oldukça nadir bir durum." diye konuştu.

        Demir, son günlerde hava sıcaklığının düşmesiyle levreklerin kıyıya daha yakın yerlerde görülmeye başladığını, bunun amatör balıkçılar için fırsat olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

