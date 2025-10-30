Sinop'ta amatör balıkçı oltayla 6 kilogramlık levrek yakaladı

Sinop'un Türkeli ilçesinde amatör balıkçının oltasına 6 kilogramlık levrek takıldı.

Balık tutmak için Güzelkent sahiline giden Ufuk Demir, oltasını denize bıraktı.

Bir süre sonra oltasına büyük bir balığın takıldığını fark eden Demir, uzun uğraşlar sonucu 6 kilogramlık levreği kıyıya çekmeyi başardı.

Demir, AA muhabirine, hobi olarak balık avladığını söyledi.

Sabah denize gittiğini belirten Demir, "Nasibimizi kovalamak için denize olta attık. Bir süre şansımızı denedikten sonra bu levreği yakaladım. Her zaman bu kadar büyüğünü yakalayamıyoruz. Oldukça nadir bir durum." diye konuştu.

Demir, son günlerde hava sıcaklığının düşmesiyle levreklerin kıyıya daha yakın yerlerde görülmeye başladığını, bunun amatör balıkçılar için fırsat olduğunu kaydetti.