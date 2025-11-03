Habertürk
Habertürk
        Sinop Haberleri

        Sinop'ta fırtına sahilde yüksek dalgalar oluşturdu

        Karadeniz'de etkili olan fırtına Sinop'ta yüksek dalgalar oluşmasına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 11:43 Güncelleme: 03.11.2025 - 11:43
        Sinop'ta fırtına sahilde yüksek dalgalar oluşturdu
        Karadeniz'de etkili olan fırtına Sinop'ta yüksek dalgalar oluşmasına neden oldu.

        Doğu yönünden esen ve saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgar kentin sahilinde etkili oldu.

        Kuvvetli rüzgarla birlikte yüksek dalgalar oluşurken balıkçı tekneleri de denize açılamayarak, liman ve barınaklara sığındı.

        Bu arada uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler de Sinop'un doğal limanına demirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

