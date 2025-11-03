Sinop'ta fırtına sahilde yüksek dalgalar oluşturdu
Karadeniz'de etkili olan fırtına Sinop'ta yüksek dalgalar oluşmasına neden oldu.
Doğu yönünden esen ve saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgar kentin sahilinde etkili oldu.
Kuvvetli rüzgarla birlikte yüksek dalgalar oluşurken balıkçı tekneleri de denize açılamayarak, liman ve barınaklara sığındı.
Bu arada uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler de Sinop'un doğal limanına demirledi.
