        Sinop'ta öğrencilere yönelik bilardo eğitimi verildi

        Sinop'ta öğrencilere yönelik bilardo eğitimi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 15:04 Güncelleme: 03.11.2025 - 15:04
        Sinop'ta okullarda öğrencilere yönelik bilardo eğitimi verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Modi Spor Kulübü iş birliğinde başlatılan çalışma kapsamında, eğitimlere katılan öğrencilere, farklı vuruş teknikleri ve bilardo sporunun incelikleri öğretiliyor.

        Bilardo antrenörü Nurettin Karakurt, AA muhabirine, amaçlarının bilardo sporuna karşı öğrencilerde bir farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

        Spor dendiğinde ülkede genelde futbolun akla geldiğini anlatan Karakurt, şöyle konuştu:

        "Sinop'ta bilardo sporunun çocuklara sevdirilmesi noktasında başlatılan bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Eğitimlere katılan öğrencilerimizin bu spora karşı olan ilgilerini görmek bizi ayrıca mutlu etti. Hedefimiz öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkararak, onlara bu yolda katkı sunmak. Çalışma sonunda inşallah güzel sonuçlar alacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

