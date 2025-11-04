Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 11:14 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde durdurulan üç şüphelinin üzerleri ve eşyasında arama yapıldı.

        Aramada, bir miktar uyuşturucu ile 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Manipülasyonun cezası artıyor
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        29 kentte operasyon!... Fal ve büyü dolandırıcılığı: 62 gözaltı!
        29 kentte operasyon!... Fal ve büyü dolandırıcılığı: 62 gözaltı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        Otomobil satışlarında tarihi rekor
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?

        Benzer Haberler

        Sinop'un fethedilişinin 811. yıl dönümü törenle kutlandı
        Sinop'un fethedilişinin 811. yıl dönümü törenle kutlandı
        Sinop'ta öğrencilere yönelik bilardo eğitimi verildi
        Sinop'ta öğrencilere yönelik bilardo eğitimi verildi
        Sinop'ta fırtına sahilde yüksek dalgalar oluşturdu
        Sinop'ta fırtına sahilde yüksek dalgalar oluşturdu
        Sinop Mehter Takımı ilk gösterisini gerçekleştirdi
        Sinop Mehter Takımı ilk gösterisini gerçekleştirdi
        Sinop'ta "Müzik Resim ve Spor Çocuğun Cennetidir Projesi" uygulanacak
        Sinop'ta "Müzik Resim ve Spor Çocuğun Cennetidir Projesi" uygulanacak
        Sinop'un fethinin 811. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak
        Sinop'un fethinin 811. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak