Sinop'ta "Yeşil Vatan Seferberliği" kapsamında vatandaşlara fidan dağıtıldı

Kentte yürütülen "Yeşil Vatan Seferberliği" kapsamında Sinop Üniversitesi öğrencilerine yönelik de fidan dağıtımı ve bilgilendirme faaliyetleri yapılacağı öğrenildi.

Müdürlük görevlilerince ayrıca fidan alan vatandaşlar adına sertifika oluşturularak kendilerine teslim edildi.

Burada vatandaşlara ücretsiz olarak fıstık çamı, nar, ortanca ve badem fidanları dağıtıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.