Boyabat'ta OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
Sinop'un Boyabat ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı.
Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, Kaymakam Enver Yılmaz, bölgede yapılan çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgi aktardı.
Daha sonra gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantı, görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.
